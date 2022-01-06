مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

قتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي فجر الخميس في شمال الضفة الغربية المحتلة، كما أفادت مصادر طبية وامنية فلسطينية.

وقالت المصادر لوكالة فرانس برس، إن باكير حشاش البالغ من العمر 21 عاما اصيب برصاصة في رأسه اثناء دخول الجيش الاسرائيلي إلى منطقة في شرق مدينة نابلس للقيام باعتقالات.

وكتب المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي على تويتر "خلال نشاط عسكري لاعتقال مطلوب أمني فلسطيني في مدينة نابلس بدأ بعض المسلحين الفلسطينيين إطلاق النار نحو قوات جيش الدفاع مما دفع القوات للرد نحوهم وقتل أحدهم". وأضاف "تم القبض على المطلوب الأمني. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ 1967 باستمرار مواجهات خلال تظاهرات ضد الاستيطان الاسرائيلي أو أثناء حملات اعتقالات في البلدات الفلسطينية تشنها قوات الأمن الاسرائيلية.

ويعيش نحو 475 ألف مستوطن اسرائيلي في الضفة الغربية التي تضم أكثر من 2,8 مليون فلسطيني.