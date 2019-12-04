شاهد: الأمير ويليام في زيارة للقوات البحرية البريطانية في عُمان

استكمل دوق كمبريدج، الأمير ويليام، فعاليات زيارته لسلطنة عُمان بزيارة أعضاء البحرية البريطانية والعُمانية في قاعدة أم مُسندم البحرية.
وأعقب الأمير رحلته بالتوجه إلى العاصمة مسقط، حيث استقبله وزير الثقافة العُماني طارق آل سعيد.
وجاءت الزيارة ضمن جولة شرق أوسطية للأمير تضمنت سلطنة عثمان والكويت خلال أربعة أيام.
الزيارة هي الأولى للأمير للبلدين وتمت استجابة لطلب الخارجية البريطانية ومكتب الكومنولث البريطاني.
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