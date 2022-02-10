أوكرانيا تبدأ مناورات عسكرية لمدة 10 أيام ردا على تدريبات روسية

تبدأ أوكرانيا يوم الخميس مناورات عسكرية ردا على تدريبات تجريها روسيا على أراضي بيلاروس المجاورة، والتي فسرتها كييف والغرب على أنها تأتي في إطار تصعيد عسكري روسي في المنطقة.

وتدشن روسيا المرحلة العملية من تدريباتها واسعة النطاق في بيلاروس الخميس في استعراض للقوة يظهر كيف أن إحكام روسيا قبضتها على مينسك أعطاها قدرات كبيرة في مواجهتها مع الغرب بسبب أوكرانيا.

وتستمر مناورات "عزيمة الحلفاء" المشتركة الروسية، والتي وصفها حلف شمال الأطلسي بأنها أكبر حشد عسكري في بيلاروس منذ الحرب الباردة، حتى يوم 20 فبراير/ شباط وينظر إليها باعتبارها تأتي في إطار الحشد العسكري الروسي قرب أوكرانيا الذي أثار مخاوف بشأن احتمال غزوها.

وتنفي روسيا اعتزامها ذلك.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف هذا الأسبوع إن المناورات الأوكرانية ستستمر أيضا من 10 إلى 20 فبراير/ شباط والقوات المسلحة ستتدرب على استخدام طائرات مُسيرة من طراز بيرقدار وصواريخ من طراز (جافلين) و(إن.إل.إيه.دبليو) المضادة للدبابات المقدمة من شركاء أجانب.

ولم تذكر أوكرانيا عدد القوات أو المعدات المشاركة في مناوراتها، فيما قال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن المناورات الروسية في بيلاروس تمثل "تصعيدا".