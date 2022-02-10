شاهد: روسيا تعلن بدء مناورات عسكرية مشتركة مع بيلاروس وسط الأزمة الأوكرانية

باشر الجيشان الروسي والبيلاروسي، الخميس، مناورات عسكرية مشتركة في بيلاروس شارك فيها مظليون ودوريات جوية تستمر عشرة أيام، على ما أعلنت موسكو وسط توتر بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، يوم الأربعاء، أن "التدريبات تجري بهدف الاستعداد لوقف وصد هجوم خارجي في إطار عملية دفاعية".

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الحكومي البيلاروسي مظليين يطلقون النار على أهداف ويستخدمون المدفعية في الليل. كما نشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر مقاتلة سو -35 إس تقوم بدورية على الحدود الجوية لبيلاروسيا.

وقد أسندت مهام التدريب القتالي لوحدات المدفعية مع مراعاة السمات المناخية لأقصى الشمال والقطب الشمالي. بالإضافة إلى ذلك، تدرب العسكريون على التمويه والدفاع الجوي لمواقع المدفعية، وأطلقت أطقم القتال في أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات من طراز "إيغلا" (Igla) النار على أهداف جوية محاكاة.

وتهدف هذه التدريبات إلى تعزيز أجزاء من الحدود البيلاروسية لمنع إيصال أسلحة وذخيرة إلى البلاد إلى جانب سيناريوهات أخرى، وفق الوزارة.

ولم تكشف موسكو ومينسك عدد الجنود المشاركين في المناورات، لكن الولايات المتحدة قالت إن روسيا تخطط لإرسال 30 ألف عنصر إلى مناطق عدة في بيلاروس، التي كانت منضوية في الاتحاد السوفياتي.

أثار نشر القوات الروسية في بيلاروسيا مخاوف الغرب بالرغم من تأكيد الكرملين على أن لا نية لديه لإبقاء قوات بشكل دائم في الأراضي البيلاروسية.