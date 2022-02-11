العثور على اجهزة موبايل لدى عناصر داعش في سجون العراق

كشف خبير أمني مقرب من مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ليورونيوز العثور على أجهزة موبايل لدى عناصر تنظيم الدولة الإسلامية المعتقلين في السجون العراقية، وقال سرمد البياتي إن حملات تفتيش حصلت في هذه السجون اسفرت عن العثور على عدد من أجهزة الموبايل كان يتواصل من خلالها عناصر التنظيم داخل السجون مع التنظيم في الخارج.

حملات التفتيش التي حدثت داخل هذه السجون منذ أيام، جاءت بعد قرار العراق استنفار قواته على الحدود مع سوريا، وكذلك تشديد الإجراءات الأمنية داخل وحول السجون التي يعتقل فيها عناصر من داعش.

كذلك بسبب تصاعد هجمات التنظيم على القوات العراقية، حيث نفذ عناصر "داعش" هجوما على ثكنة عسكرية في محافظة ديالى شمال بغداد، قتلوا خلاله 11 جنديا عراقيا، فيما يعد هذه الهجوم الأكثر دموية منذ أشهر.

استنفار القوات العراقية يأتي بعد الهجوم الكبير الذي نفذه عناصر التنظيم على سجن في مدينة الحسكة السورية، يحتجز فيه نحو 3500 من أعضائه، ويعد الهجوم أكبر تحرك عسكري للتنظيم منذ إسقاط "دولة الخلافة" قبل ثلاث سنوات.

العثور على أجهزة اتصال لدى عناصر التنظيم يفتح الباب على موضوع الفساد المالي والإداري لدى بعض المسؤولين عن هذه أمن وإدارة هذه السجون، في وقت يستقتل التنظيم المتشدد على اخراج عناصره من داخل السجون بعد النقص الحاد في موارده البشرية حسب مراقبين.