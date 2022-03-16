تونس والمغرب يفككان " خلايا إرهابية" مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية يوم الأربعاء إن قوات مكافحة الإرهاب فككت خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة تطاوين الواقعة في جنوب تونس. كما أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية أنها أوقفت الأربعاء خمسة أشخاص "متطرفين" بمدن مختلفة يشتبه في موالاتهم لتنظيم الدولة الإسلامية، و"التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية" تستهدف خصوصا مقار عسكرية وأمنية ومنشآت حكومية.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان أن الخلية، التي تضم ستة عناصر، كانت تخطط لصناعة متفجرات لشن هجمات وكانت تستقطب شبانا من المنطقة.

وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015 بعد وقوع اعتداء قتل فيه عدد من أفراد الحرس الرئاسي. وتمكنت قوات الأمن التونسية من إحباط أغلب مؤامرات المتشددين في السنوات الماضية وأصبحت أكثر كفاءة في الرد على ما يقع من هجمات.

المغرب يوقف 5 "متطرفين" يشتبه في موالاتهم لتنظيم الدولة الإسلامية

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية أنها أوقفت الأربعاء خمسة أشخاص "متطرفين" بمدن مختلفة يشتبه في موالاتهم لتنظيم الدولة الإسلامية، و"التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية" تستهدف خصوصا مقار عسكرية وأمنية ومنشآت حكومية.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في بيان إنه تمكن "من توقيف خمسة متطرفين موالين لتنظيم 'داعش' الإرهابي" تراوح أعمارهم بين 21 و44 عاما للاشتباه في "انخراطهم في التخطيط والإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية، في إطار ما يسمى بعمليات الإرهاب الفردي".

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية أن التوقيفات جرت في وقت واحد في مدن مختلفة، من دون تحديد ما إذا كانت هناك صلات بين المشتبه بهم.

وأوضح أن الموقوفين: "انخرطوا في التحريض والتحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية" وفق المعطيات الأولية للبحث.

وأشار إلى أنهم: "سطروا الأهداف الإرهابية الخاصة بكل واحد منهم"، وتشمل على الخصوص مقرات أمنية وعسكرية وحكومية وعناصر القوات العمومية.

كما لفت البيان إلى أن المشتبه بهم "شرعوا في تجميع محتويات ذات طبيعة متطرفة، حول كيفية صناعة وتركيب المتفجرات والأجسام الناسفة".

وبحسب معطيات رسمية مغربية تم تفكيك ألفين خلية مشتبه بها منذ 2002 مع توقيف أكثر من 3500 شخصا.