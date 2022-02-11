إسبانيا: تفكيك عصابة تهرب المخدرات بحرا عن طريق "محاكاة هجمات الأوركا"

قالت الشرطة الإسبانية إنها فككت عصابة لتهريب المخدرات كانت تزعم وجود أعطال في قوارب تستخدمها لتهريب الحشيش بهدف جرها إلى الموانئ، وكانت تدعي حتى تعرض قواربها لهجمات من حوت الأوركا.

وقالت الشرطة في بيان صحفي إن خطة عمل العصابة كانت تبدأ بتحميل المخدرات في مقصورة قارب شراعي على الساحل المغربي ، وبمجرد الدخول إلى المياه الإسبانية تتدعي المجموعة تعرض قاربهم لحادث أو أعطال، بعضها تسبب بها حوت الأوركا.

على هذا الأساس يقوم خفر السواحل بسحب القوارب إلى الموانئ الأندلسية في جنوب إسبانيا، حيث تُفرغ العصابة المخدرات شيئا فشيئا وتخزنها في مخبأ بانتظار إعادة شحنها إلى الخارج.

بدأ التحقيق في صيف عام 2021، عندما شوهد قارب - على متنه العديد من الأشخاص المعروفين بسجلاتهم الإجرامية المتعلقة بتهريب المخدرات - يقوم "بحركات مشبوهة" في البحر.

قُبض على شخصين وضُبط 172 كيلوغراما من المخدرات بالإضافة إلى أكثر من 63000 يورو خلال التحقيق.

في أيلول- سبتمبر 2020 ، حظرت إسبانيا مؤقتا المراكب الشراعية من جزء من ساحلها الشمالي الغربي بعد حوالي 50 هجوما من حوت الأوركا.

يمكن أن يصل وزن حيتان الأوركا المعروفة باسم الحيتان القاتلة إلى ستة أطنان، ويبلغ طولها ما يقرب من 10 أمتار، أي ما يعادل حجم حافلة.