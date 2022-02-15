اعتقال العشرات في بلجيكا وإسبانيا في عملية كبيرة ضد شبكة تهريب مخدرات

في إطار عملية دولية كبيرة استهدفت شبكة واسعة لتهريب الكوكايين، اعتقلت قوات الشرطة الأوروبية 45 شخصاً متهمين باستيراد مخدرات من أمريكا اللاتينية إلى موانئ أوروبية عديدة، باستخدام حاويات وطائرات شحن وطائرات خاصة.

وأصدرت يوروبول بيانا قالت فيه إن العملية فككت إحدى أنشط شبكات تهريب الكوكايين "الناطقة بالألبانية" في أوروبا. وأضافت الشرطة الأوروبية أن أكثر من 600 ضابط إنفاذ قانون، كانوا على تعاون وثيق مع المدعين العامين وضباط التحقيق، نفذوا مداهمات ضد أعضاء هذه الشبكة في إسبانيا وبلجيكا".

شكل أكثر من 80 موقعا في جميع أنحاء أوروبا مسرحا للمداهمات، كذلك جرت تسع وأربعون عملية تفتيش حول بروكسل ومدينة أنتويرب الساحلية.

وأكد مكتب المدعي الاتحادي البلجيكي اعتقال 30 شخصا وضبط "كمية كبيرة من الأسيتون وعدة كيلوغرامات من الحشيش فضلا عن ملابس شرطة مزيفة".

يُتهم المشتبه بهم بالتعاون مع مواطنين من جنوب أوروبا ينتمون لعائلات إجرامية في مقاطعة ليمبورغ البلجيكية. وأشارت يوروبول إلى أن "هذه الشبكة الإجرامية رفيعة المستوى أقامت سلسلة من الشركات في دول مختلفة لغسل أموال أرباحها".

يذكر أن العملية تمت بمشاركة سبع دول، بما فيها بلجيكا وكرواتيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا.

تعتبر بلجيكا حاليا مركزا رئيسيا لتهريب المخدرات إلى أوروبا، حيث تصل آلاف حاويات الشحن إلى أنتويرب يوميا.

في العام الماضي، نفذت الشرطة البلجيكية عشرات الاعتقالات خلال عملية غير مسبوقة ضد الجريمة المنظمة وشبكات الاتصالات المشفرة.