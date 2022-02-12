البحرين تؤكد إلحاق ضابط إسرائيلي بالبلاد في إطار تحالف عسكري

نقلت وكالة أنباء البحرين السبت عن وزارة الخارجية تأكيدها في بيان إلحاق ضابط إسرائيلي بالبلاد. وقال البيان إن إلحاق الضابط يأتي في إطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي، لم تسمه، يضم أكثر من 34 دولة، ويقوم بتأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية للمنطقة وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق أن تل أبيب سترسل ضابطا بحريا ليتولى منصبا رسميا في البحرين، وهي المرة الأولى التي يُعين فيها ضابط إسرائيلي في دولة عربية.