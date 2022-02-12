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البحرين

البحرين تؤكد إلحاق ضابط إسرائيلي بالبلاد في إطار تحالف عسكري

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
وزير الدفاع الإسرائيلي يصافح رئيس الأركان البحريني في صورة ارشيفية
وزير الدفاع الإسرائيلي يصافح رئيس الأركان البحريني في صورة ارشيفية   -   حقوق النشر  ARIEL HERMONI/AFP

نقلت وكالة أنباء البحرين السبت عن وزارة الخارجية تأكيدها في بيان إلحاق ضابط إسرائيلي بالبلاد. وقال البيان إن إلحاق الضابط يأتي في إطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي، لم تسمه، يضم أكثر من 34 دولة، ويقوم بتأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية للمنطقة وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة.

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كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق أن تل أبيب سترسل ضابطا بحريا ليتولى منصبا رسميا في البحرين، وهي المرة الأولى التي يُعين فيها ضابط إسرائيلي في دولة عربية.