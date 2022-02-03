وزير الدفاع الإسرائيلي يزور مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين

زار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين يوم الخميس في إطار جولة لم يعلن عنها مسبقا وسط تصاعد التوتر في الخليج في أعقاب هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على الإمارات.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية يوم الأربعاء إن غانتس سيوقع اتفاق تعاون أمني مع البحرين والتي قامت مع الإمارات بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 فيما يرجع جزئيا إلى المخاوف المشتركة بشأن إيران.

وتستضيف البحرين مقر الأسطول الخامس الأمريكي بالإضافة إلى بعض عمليات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) وهي مظلة للتنسيق العسكري في الشرق الأوسط انضمت إليها إسرائيل العام الماضي.

وكتب غانتس على تويتر بعد زيارته للقاعدة البحرية الأمريكية يقول "على خلفية تزايد التهديدات البحرية والجوية تزداد أهمية تعاوننا القوي عنها في أي وقت مضى".

وتشارك إسرائيل هذا الأسبوع في تدريبات بحرية تقودها الولايات المتحدة وتشارك فيها 60 دولة في الشرق الأوسط إلى جانب الإمارات والبحرين لأول مرة بمشاركة علنية مع السعودية وعمان اللتين لا تربطها بهما علاقات دبلوماسية.

ولم تورد وزارة الدفاع الإسرائيلية تفاصيل عما سيشتمل عليه الاتفاق الأمني مع البحرين. ولم يرد مكتب الاتصال الحكومي البحريني على طلب التعليق.

وتوجه غانتس إلى البحرين في زيارة مدتها يومان على متن طائرة نقل تابعة للسلاح الجوي الإسرائيلي وهذه أول مرة يزور فيها وزير دفاع إسرائيلي الدولة الخليجية أو تهبط طائرة حربية إسرائيلية هناك.

وفي سبتمبر/ أيلول استضافت البحرين وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ليكون أكبر مسؤول إسرائيلي يزور البلاد منذ التطبيع.

وقالت الإمارات يوم الأربعاء إنها اعترضت ثلاث طائرات مسيرة دخلت مجالها الجوي في منطقة غير مأهولة بالسكان في رابع هجوم من نوعه في الأسابيع القليلة الماضية.