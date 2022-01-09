سفير إسرائيل لدى البحرين يقول إن بلاده تشتري الألومنيوم من المنامة

قال سفير إسرائيل لدى البحرين إيتان نائيه في مقابلة مع صحيفة الأيام البحرينية نُشرت الأحد إن بلاده بدأت تشتري الألومنيوم من المنامة. وعُين نائيه كأول سفير لإسرائيل لدى البحرين في العام 2021، بعد عام من اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات.

وأوضح السفير الإسرائيلي أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المنامة وتل أبيب يمثل أولوية قصوى في أجندته، خاصة في ظل رغبة قيادات الجانبين في تطوير العلاقات. وأشار إلى أن إسرائيل بدأت التعاون مع البحرين في مجال المياه، ملفتا إلى إمكانية إحراز تقدم في مجال الأمن الغذائي مع توفير تكنولوجيا إسرائيلية متقدمة.

وعبر الدبلوماسي الإسرائيلي عن تطلعه نحو إرسال طلبة من البحرين للدراسة في جامعات إسرائيلية، وتبادل البعثات الدراسية في مختلف المستويات، خاصة في المجال الطبي.

ولفت السفير الإسرائيلي إلى أهمية تعزيز التقارب بين الحكومتين الإسرائيلية والبحرينية والتعرف إلى التشريعات والأنظمة الاقتصادية المتبعة لدى الجانبين لخلق بيئة مناسبة لتعزيز الأنشطة الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات.

وألومنيوم البحرين "البا" إحدى أكبر شركات إنتاج الألومنيوم في منطقة الشرق الأوسط. تُعد الشركة أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين، حيث يبلغ إنتاجها أكثر من 1.548 مليون طن متري سنويًا. وهي مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية.

تأسست الشركة رسميا بموجب مرسوم أميري صدر في عام 1968. بدأت عملياتها في عام 1971 بطاقة سنوية بلغت آنذاك 120 ألف طن متري. وبعد العديد من التحديثات ومشاريع التوسعة وصل الإنتاج السنوي إلى 450 ألف طن متري في عام 1992.

وفي مارس- أذار 2005 افتتحت البا خط إنتاج خامس جديد مما أدى إلى زيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية للشركة لتصل إلى أكثر من 860 ألف طن متري سنوياً من الألمنيوم. أما اليوم، وتخطت الشركة بداية من العام 2019، تخطت القدرة الإنتاجية السنوية حاجز المليون ونصف المليون طن متري.