أوكرانيا: مجموعة السبع تهدد روسيا بعقوبات ستكون "عواقبها هائلة"

قال وزراء المالية لمجموعة السبع، اليوم، الإثنين، إنهم مستعدون لفرض عقوبات اقتصادية ومالية "في وقت قصير جداً" على روسيا، تكون عواقبها "هائلة وفورية" في حال هاجمت أوكرانيا.

ونشرت المجموعة بياناً عقب اجتماع في برلين، ووقع عليه وزراء مالية بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان، وجاء فيه أن الأولوية حالياً لدعم الجهود المبذولة من أجل خفض التصعيد، غير أن دول المجموعة "سترد بسرعة وفعالية على أي اعتداء عسكري روسي جديد ضدّ أوكرانيا".

ومن المقرر أن يصل المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم، الإثنين، إلى كييف، ثم يسافر غداً إلى موسكو، في سعي دبلوماسي أوروبي مستمر من أجل إيجاد مخرج للأزمة التي بلغت منسوباً غير مسبوق من التوتر.

ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية تمثل الأزمة الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفياتي، وأدت الإثنين إلى زعزعة في أسواق البورصة الأوروبية خوفاً من أعمال عسكرية وشيكة.

ومن بورصة ميلانو مروراً بباريس ووصولاً إلى فرانكفورت، سجل تراجع بنسبة 3 بالمئة صباح الإثنين، بينما سجلت أسواق البورصة في موسكو تراجعاً بنسبة 5 بالمئة، إضافة إلى تراجع للروبل مقابل اليورو.