آلاف الأوكرانيون ينظمون مسيرة في كييف لإظهار الوحدة ضد تهديدات روسيا

احتشد عدة آلاف من الأوكرانيين في كييف السبت لإظهار الوحدة وسط مخاوف من غزو روسي في الوقت الذي حث فيه الزعيم الأوكراني الناس على عدم الخوف ورفض ما وصفه بتكهنات متشائمة تناقلتها وسائل الإعلام عن وقوع حرب.

وتصاعد التوتر مع حشد روسيا لأكثر من 100 ألف جندي بالقرب من أوكرانيا وإجراء تدريبات واسعة النطاق. وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إن الغزو قد يبدأ في أي لحظة. وتنفي روسيا التخطيط لغزو.

وتجمع الأوكرانيون بوسط كييف وهم يهتفون "المجد لأوكرانيا" ويحملون أعلام أوكرانيا ولافتات كتب عليها "الأوكرانيون سيقاومون" و "الموت للغزاة".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي حضر تدريبات للشرطة في منطقة خيرسون الجنوبية، إنه يمكن وقوع هجوم روسي في أي وقت لكنه رفض ما وصفه بالكم المفرط من المعلومات حول قرب نشوب حرب كبرى.

وأضاف أن "أفضل صديق لأعدائنا هو الذعر في بلادنا. وكل هذه المعلومات تثير الذعر فقط ولا يمكنها مساعدتنا. لا يمكنني الموافقة أو الاختلاف مع ما لم يحدث بعد. حتى الآن، لا توجد حرب واسعة النطاق في أوكرانيا".