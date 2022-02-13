المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

أوكرانيا

آلاف الأوكرانيون ينظمون مسيرة في كييف لإظهار الوحدة ضد تهديدات روسيا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
آلاف الأوكرانيون ينظمون مسيرة في كييف لإظهار الوحدة ضد تهديدات روسيا

احتشد عدة آلاف من الأوكرانيين في كييف السبت لإظهار الوحدة وسط مخاوف من غزو روسي في الوقت الذي حث فيه الزعيم الأوكراني الناس على عدم الخوف ورفض ما وصفه بتكهنات متشائمة تناقلتها وسائل الإعلام عن وقوع حرب.

وتصاعد التوتر مع حشد روسيا لأكثر من 100 ألف جندي بالقرب من أوكرانيا وإجراء تدريبات واسعة النطاق. وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إن الغزو قد يبدأ في أي لحظة. وتنفي روسيا التخطيط لغزو.

وتجمع الأوكرانيون بوسط كييف وهم يهتفون "المجد لأوكرانيا" ويحملون أعلام أوكرانيا ولافتات كتب عليها "الأوكرانيون سيقاومون" و "الموت للغزاة".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي حضر تدريبات للشرطة في منطقة خيرسون الجنوبية، إنه يمكن وقوع هجوم روسي في أي وقت لكنه رفض ما وصفه بالكم المفرط من المعلومات حول قرب نشوب حرب كبرى.

viber

وأضاف أن "أفضل صديق لأعدائنا هو الذعر في بلادنا. وكل هذه المعلومات تثير الذعر فقط ولا يمكنها مساعدتنا. لا يمكنني الموافقة أو الاختلاف مع ما لم يحدث بعد. حتى الآن، لا توجد حرب واسعة النطاق في أوكرانيا".

المصادر الإضافية • رويترز