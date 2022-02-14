إصابة كاميلا زوجة الأمير تشارلز وريث عرش بريطانيا بكورونا

أثبت فحص أجري لكاميلا زوجة الأمير تشارلز، وريث عرش بريطانيا، إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال مقر الإقامة الملكي كلارنس هاوس في بيان «ثبتت إصابة دوقة كورنويل بكوفيد-19 وهي في عزل ذاتي. نواصل اتباع الخطوط الإرشادية للحكومة».

وأظهر فحص إصابة الأمير تشارلز (73 عاماً) بكوفيد-19 للمرة الثانية الأسبوع الماضي، ولم يورد كلارنس هاوس تحديثاً لحالته الصحية ولم يقدم المزيد من التفاصيل عن كاميلا.

وتلقى كل من الأمير تشارلز وكاميلا التطعيم كاملاً بالإضافة إلى جرعة تنشيطية.

وكان مصدر ملكي قد ذكر أن الأمير تشارلز التقى بوالدته الملكة إليزابيث قبل يومين من تأكيد إصابته، لكنه أضاف أن الملكة لم تظهر عليها أي أعراض لكن تجرى مراقبة الوضع.

وأصيب الأمير تشارلز بالفيروس من قبل في مارس / آذار 2020، وقال إنه محظوظ لأن الأعراض لم تكن شديدة. وأصيب ابنه الأمير وليام كذلك بالفيروس بعد والده بفترة وجيزة في عام 2020.