بعد هروبها 9 سنوات..الشرطة الإسبانية تلقي القبض على أهم المطلوبات في بريطانيا

بعد أكثر من تسع سنوات من هروبها اعتقلت الشرطة الإسبانية "أهم المطلوبات في بريطانيا" الأحد في قرية سانتا باربرا شمال شرقي إسبانيا.

وكانت سارة بانيتزكي، والبالغة 47 عامًا مطلوبة للعدالة منذ 2013 في تهم تتعلق بغسيل الأموال، عن طريق بيعها هواتف ذكية في بريطانيا دون دفع الضريبة المضافة، كماحُكم عليها غيابيًا بالسجن 8 سنوات. ووفقا للشرطة حققت بانيتزكي أرباحا بحوالي 1.2 مليار يورو.

وأضافت الشرطة في بيان إن بانيتزكي باعت هواتف محمولة في المملكة المتحدة أكثر من جميع المتاجر القانونية مجتمعة. وكانت بانتيزكي مختبئة في بلدة أوليفيلا بالقرب من برشلونة، بعد أن قطعت علاقاتها الاجتماعية وتغيير مظهرها بالكامل، وعمل زوجها على مساعدتها في الاختباء وشراء الاحتياجات الأساسية واليومية.