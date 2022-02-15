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البحرين

بينيت: إسرائيل تسعى إلى إقامة تكتل إقليمي جديد مع شركاء عرب

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
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رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة   -   حقوق النشر  -/AFP

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم الثلاثاء إنه يسعى إلى إقامة هيكل إقليمي جديد مع شركاء عرب للوقوف في وجه "الأعداء الذين يثيرون الفوضى والإرهاب".

وأضاف بينيت للصحفيين خلال أول زيارة يقوم بها زعيم إسرائيلي للبحرين منذ أن طبع الجانبان العلاقات في 2020 "نحاول تشكيل هيكل إقليمي جديد للدول المعتدلة (من أجل) تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي وكي نتمكن من الوقوف بقوة في وجه الأعداء الذين يثيرون الفوضى والإرهاب".