بلينكن "قلق" من التهم الجديدة الموجهة للمعارض نافالني ويدعو موسكو لإطلاق سراحه

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن "قلقه من الاتهامات الجديدة والمريبة" التي وجهت إلى المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، داعيا السلطات الروسية إلى إطلاق سراحه.

وفي تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على تويتر، في وقت متأخر الثلاثاء، قال بلينكن إن نافالني ورفاقه "مستهدفون بسبب عملهم في تسليط الضوء على الفساد الرسمي".

وأضاف "على السلطات الروسية الإفراج عن أليكسي نافالني وإنهاء ملاحقاتها ومضايقاتها لأنصاره".

وبدأت الثلاثاء محاكمة جديدة للمعارض الروسي بتهم احتيال يواجه فيها احتمال السجن لعشر سنوات إضافية.

وفي دعوى ثانية يواجه نافالني عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر بتهمة "إهانة" قاضية روسية خلال جلسة استماع في العام الماضي. ويجري النظر في القضيتين أمام المحكمة نفسها.

وسبق أن حكم على نافالني (45 عاما) بالسجن عامين ونصف عام في شباط/فبراير 2021، في قضية احتيال اعتبرها مسيسة ومفبركة.

في هذه المحاكمة الجديدة، يتهم المحققون أليكسي نافالني باختلاس أكثر من 4,1 ملايين دولار من التبرعات التي قدمت لمنظماته السياسية، لأغراض شخصية.

ويمضي نافالني حاليا عقوبته في مجمع سجون في بوكروف على بعد مئة كيلومتر شرق موسكو.

في العام 2020، أمضى نافالني أشهرا في نقاهة في ألمانيا بعد نجاته من عملية تسميم خطرة تعرض لها في سيبيريا في آب/اغسطس ويحمّل الرئيس فلاديمير بوتين مسؤوليتها.

لم تحقق روسيا مطلقًا في عملية التسميم في سيبيريا في آب/أغسطس 2020، مؤكدة أن لا دليل على ارتكاب جريمة ومتهمة برلين برفض مشاركة تحاليل نافالني الطبية.