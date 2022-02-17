رغم أزمة كورونا.. إيرباص تحقق أرباحا صافية بقيمة 4,2 مليارات يورو في 2021

أعلنت شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطيران الخميس أنها حققت أرباحا صافية بلغت 4,2 مليارات يورو في 2021 السنة التي شهدت تزايدا في وتيرة إنتاجها وتكيف الشركة العالمية مع الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19.

وقالت مجموعة الصناعات الجوية الأوروبية التي سلمت 611 طائرة تجارية في 2021، بزيادة نسبتها 8 بالمئة عن السنة السابقة، إنها تتوقع زيادة في إنتاجها وتنوي تسليم 720 طائرة في 2022.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة غيوم فوري في بيان إن "اهتمامنا انتقل من إدارة الوباء إلى الانتعاش والنمو".

وعزا رئيس الشركة المصنعة للطائرات هذه النتائج "الرائعة" إلى ارتفاع عدد الطائرات التجارية التي تم تسليمها (+ 8% مقارنة ب2020) و"الأداء الجيد" للنشاطات الفضائية والدفاعية وكذلك إلى قسم المروحيات " و"الاهتمام بخفض التكاليف وبالقدرة التنافسية".

ويشكل حجم عمليات التسليم مؤشرا موثوقا إلى الأرباح إذ يدفع العملاء الجزء الأكبر من الفاتورة عندما يتسلمون الطائرات.

ومنذ بداية الأزمة الصحية، خفضت إيرباص إنتاجها بشكل كبير وأعلنت إلغاء 15 ألف وظيفة من دون تسريح للعمال، قبل أن تخفض هذا العدد مؤخرا إلى عشرة آلاف.

وتنوي المجموعة التي تتخذ من تولوز الفرنسية مقرا لها، والتي كان عدد موظفيها يبلغ 126 ألف شخص في نهاية 2021، توظيف ستة آلاف شخص على الأقل هذا العام.

وكانت إيرباص التي انخفض إنتاجها بمقدار الثلث ليبلغ 45 طائرة أحادية الممر من طراز "ايه320" (ايه319 وايه320 وايه321) شهريا منذ نيسان/أبريل 2020، تنتج في نهاية 2021 45 طائرة في الشهر، وهي تخطط لزيادة إنتاجها ليبلغ 65 طائرة شهرية صيف 2023، وهو عدد لم يسبق أن سجلته.