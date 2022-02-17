حبة فراولة إسرائيلية عملاقة تدخل موسوعة غينيس كأثقل حبة في العالم

حطمت حبة فراولة عملاقة جناها مزارع إسرائيلي الرقم القياسي وتم إدراجها في كتاب غينيس للأرقام القياسية. تزن حبة الفراولة العملاقة هذه 289 غرامًا، وتم إعلانها هذا الأسبوع لتكون أثقل حبة فراولة في العالم.

نمت الفراولة في مزرعة عائلة آرييل بالقرب من مدينة نتانيا في فبراير- شباط 2021، وتم إعلانها الأكبر على الإطلاق بعد عام.

وقال آرييل "انتظرنا النتائج لمدة عام واحتفظنا بها في الثلاجة طيلة هذه الفترة. لم تعد جميلة كما كانت".

كان الرقم القياسي السابق لأكبر حبة فراولة يعود لليابان بوزن 250 غرامًا في العام 2015.