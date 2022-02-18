الحكم على 38 شخصاً بالإعدام في إطار اعتداءات أحمد آباد في 2008

أصدرت محكمة هندية الجمعة أحكاماً بالإعدام على 38 شخصا في إطار تفجيرات أحمد آباد في غرب البلاد التي أسفرت عن سقوط أكثر من 56 قتيلا ومئتي جريح في 2008.

وقال المدعي العام الخاص أميت باتيل للصحافيين "فرض القاضي ايه آر باتيل عقوبة الإعدام على 38 من أصل 49 مداناً".

في الثامن من شباط/فبراير الماضي، أدين 49 شخصا بالقتل وتشكيل عصابة إجرامية في إطار سلسلة الاعتداءات هذه التي نفذت في 26 تموز/يوليو 2008 في أماكن تشهد حركة كبيرة في هذه المدينة الرئيسية في ولاية غوجارات.

وأوضح باتيل "حكم على 11 مدانا آخر بالسجن مدى الحياة".

وتمت تبرئة 28 متهما آخر في هذه القضية لعدم كفاية الدليل.

وكان يحاكم ما مجموعه 77 شخصاً في هذه القضية التي استمرت نحو عشر سنوات وأدلى فيها أكثر من 1100 شاهد بإفاداتهم.

وأعلن التنظيم الإسلامي "المجاهدون الهنود" مسؤوليته عن هذه الاعتداءات رداً على مواجهات طائفية في أحمد آباد تسببت بسقوط نحو ألفي قتيل من المسلمين خصوصاً، في 2002.

واندلعت أعمال العنف تلك إثر مقتل 59 هندوسياً في حريق قطار نسب في بادئ الأمر إلى مسلمين قبل أن يعلن لاحقا أنه عرضي.

وواجه رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي كان آنذاك رئيساً لحكومة ولاية غوجارات اتهامات بغض الطرف عن أعمال العنف هذه.

وفي 2008، شهدت الهند موجة تفجيرات تبناها "المجاهدون الهنود" أوقعت قتلى في العاصمة نيودلهي ومدينة جايبور السياحية في شمال البلاد.

في تشرين الثاني/نوفمبر من السنة نفسها، قتل 166 شخصاً وأصيب المئات في اعتداءات نفذت ببنادق هجومية من طراز آيه كاي 47 وقنابل استمرت ثلاثة أيام وشنتها جماعة متطرفة مقرها باكستان، في بومباي عاصمة الهند المالية.