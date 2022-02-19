12 شخصا ما زالوا مفقودين بعد حريق العبارة يوروفيري أولمبيا في اليونان

قالت السلطات اليونانية السبت إن 12 شخصا ما زالوا مفقودين بعد أن التهمت النيران عبارة كانت في الطريق من اليونان إلى إيطاليا في وقت مبكر الجمعة بينما حاولت فرق الإطفاء لثاني يوم على التوالي السيطرة على الحريق.

وأظهر بث حي لتلفزيون رويترز تصاعد أعمدة الدخان من العبارة يوروفيري أولمبيا التي ترفع علم إيطاليا بينما يوجه رجال إطفاء خراطيم المياه إليها من سفينة مجاورة.

وكان على متن العبارة 240 راكبا و51 من أفراد الطاقم عندما اندلع الحريق يوم الجمعة، ونقلت قوارب إنقاذ معظم من تم إنقاذهم وعددهم 280 إلى جزيرة كورفو اليونانية.

وكانت العبارة التي يبلغ طولها 183 مترا تبحر من إيجومنيتسا، أكبر ميناء في غرب اليونان، متجهة إلى ميناء برينديزي الإيطالي.