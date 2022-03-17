تلفزيون: إخلاء وزارة المالية الفرنسية جزئيا بعد تهديد إرهابي

ذكرت قناة تلفزيون (بي.إف.إم) الإخبارية، نقلا عن عدة مصادر، أنه تم إخلاء وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية بشكل جزئي يوم الخميس بعد تهديد إرهابي.

وقالت القناة على موقعها الإلكتروني "تم إجلاء حوالي 20 شخصا بالفعل"، مضيفة أن جهود الشرطة، التي جاءت بعد تحذير بوجود قنبلة داخل الوزارة، لا تزال مستمرة.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الشرطة.

وقال شخصان يعملان في مكانين مختلفين من المجمع الحكومي الكبير المطل على نهر السين في شرق باريس، إنهما لا علم لهما بحدوث أي عمليات إجلاء.