شاهد: طوابير أمام وكالات التشغيل في الجزائر بعد إعلان الرئيس منحة البطالة

بعد إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إعتماد منحة للبطالة بداية من شهر مارس- أذار المقبل توافد العشرات من الجزائريين إلى مختلف وكالات التشغيل عبر الولايات للتسجيل والإستفادة من هذه المنحة في ظل ارتفاع نسبة البطالة في البلاد. وأمام الوكالة المحلية للتشغيل بحي باب الواد في العاصمة الجزائر تجمع العشرات من مختلف الأعمار للاستفسار عن شروط الحصول على هذه الإعانة.

وكان الرئيس الجزائري قد أعلن عن إعتماد إعانة خاصة للبطالة بقيمة 13 ألف دينار جزائري، حوالي 70 يورو شهريا للأشخاص البطالين من غير تقديم شروط الاستفادة منها.

تكافح الجزائر، الدولة الواقعة في شمال إفريقيا معدلات البطالة المرتفعة التي تقارب 15 بالمئة.