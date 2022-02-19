شاهد: كيم جونغ أون يجرف الأرض خلال حفل تدشين مشروع بناء مزرعة دفيئة لإنتاج الخضر الطازجة

قالت وسائل الإعلام الحكومية في ساعة مبكرة من صباح السبت أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون جرف الأرض خلال حفل وضع حجر الأساس لبناء مزرعة دفيئة تهدف إلى "تحسين مستوى النظام الغذائي للسكان". وأضافت وسائل الإعلام أن المزرعة الدفيئة الكبيرة تقع بالقرب من مدينة هامهونغ، المدينة الثانية في البلاد، على الساحل الشرقي.

قام كيم بتجريف الأرض كجزء من الحفل الذي حضره حشد كبير من الجنود.

اعتاد الكوريون الشماليون على قضاء فصل الشتاء بدون الخضار الطازجة. وخلال الأشهر الباردة، يعتمد السكان في كوريا الشمالية بشكل كلي على الكيمتشي والخضروات المجففة.

ولطالما حاولت وكالات المعونة الدولية والمنظمات المحلية إنشاء المزيد من المزارع الزراعية الدفيئة لزراعة الخضروات والمحاصيل الأخرى على مدار السنة.

تستخدم كوريا الشمالية جيشها بشكل روتيني في مشاريع البناء الكبرى. وقبل أسبوع واحد فقط ، ظهر كيم في حفل افتتاحي مماثل وسط حشد آخر من الجنود والمدنيين، في حفل إطلاق مشروع سكني جديد في ضواحي العاصمة بيونغ يانغ.

وأظهرت صور لوكالة الأنباء المركزية الكورية، كيم وهو يلوح للجنود في موقع بناء المزرعة. تعرض وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية بانتظام صور الزعيم الحالي كيم جونغ أون وسلفيه كيم جونغ إيل وكيم إيل سونغ، وسط حشود من الناس.