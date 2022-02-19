شاهد: روسيا تستخدم ترسانتها النووية خلال تدريب عسكري

بدأت روسيا بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين السبت تدريبات استراتيجية نووية تشمل إطلاق صواريخ باليستية. والتدريبات أحدث بيان روسي للقوة في وقت توتر حاد مع الغرب بسبب أوكرانيا.

وقال الكرملين إن روسيا أصابت أهدافا بحرية وبرية بصواريخ باليستية وصواريخ كروز يوم السبت في إطار تدريبات نووية استراتيجية يشرف عليها بوتين ورئيس روسيا البيضاء. وتابع في بيان إن التدريبات السنوية شهدت إطلاق الصواريخ الأسرع من الصوت كينجال وتسيركون وعدد آخر من الأسلحة.

وقالت وزارة الدفاع إن التدريبات تشمل عمليات إطلاق متعددة لصواريخ باليستية عابرة للقارات وصواريخ كروز. وأظهرت لقطات مصورة صواريخ يتم إطلاقها من غواصة نووية.

وبحسب الوزارة، راقب رئيسا روسيا وبيلاروسيا التدريبات من غرفة العمليات بالوزارة. وتقول روسيا إنها خططت للمناورات منذ بعض الوقت للتحقق من جاهزية القيادة العسكرية الروسية والأفراد، فضلا عن موثوقية أسلحتها النووية والتقليدية.