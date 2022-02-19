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ستولتنبرغ: روسيا ستحصل على مزيد من قوات الناتو في سعيها لخفض وجود الحلف على حدودها

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بقلم:  يورونيوز
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يرفع الكمامة عن وجهه خلال جلسة في مؤتمر ميونخ للأمن، ألمانيا 19 فبراير 2022
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يرفع الكمامة عن وجهه خلال جلسة في مؤتمر ميونخ للأمن، ألمانيا 19 فبراير 2022   -   حقوق النشر  Olivier Matthys/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

أكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ السبت مجددا الالتزام "الثابت" لأعضاء الحلف بحماية بعضهم البعض محذرا روسيا من أنها "ستحصل على المزيد من (قوات) الناتو" في سعيها لخفض وجود الناتو" على حدودها.

وقال ستولتنبرغ خلال كلمة ألقاها في مؤتمر ميونيخ للأمن "تحاول موسكو دحر التاريخ وإعادة إنشاء مجال نفوذها، لكننا جميعا حلفاء في حلف شمال الأطلسي وسنقوم دائما بما هو ضروري لحماية أنفسنا والدفاع عن بعضنا البعض".

المصادر الإضافية • أ ف ب