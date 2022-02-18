أميركا ترسل مقاتلات من طراز إف 35 إلى أوروبا "لتعزيز دفاعات الناتو"

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الطائرات المقاتلة المتجهة إلى اوروبا غادرت قاعدة ‏ عسكرية‏ في ‏ويلمنغتون فى ولاية فيرمونت شمال شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء "لتعزيز دفاعات الناتو".

ولفت مسؤولون إلى أن الطائرات المقاتلة من طراز إف 35 F-35A Lightning II ، أرسلت إلى قاعدة سبانجداليم الألمانية، وسط تصاعد التوترات مع روسيا عقب نشرها عشرات الآلاف من قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية ما يثير مخاوف من احتمال شنها هجوما على هذا البلد.

وعقد قادة أوروبا ووزراء دفاع الناتو اجتماعات لبحث سبل تعزيز الدفاعات في أوروبا الشرقية.

وقام الناتو بنقل القوات والمعدات العسكرية إلى المنطقة في خطوة تهدف إلى التأكيد على نيته الدفاع عن الأعضاء الشرقيين في الحلف.

هذا ونشرت الولايات المتحدة 5000 جندي في بولندا ورومانيا، ووضعت حوالي 8500 جندي في حالة تأهب. كما أرسلت بريطانيا مئات الجنود إلى بولندا وسخرت المزيد من السفن الحربية والطائرات.

وترجع المخاوف الغربية لحشد روسيا ما يقدر بنحو 150 ألف جندي من قواتها، بما في ذلك حوالي ستين بالمئة من إجمالي قوات روسيا البرية، قرب الحدود الأوكرانية. في المقابل، يصر الكرملين على عدم وجود أي خطط لغزو أوكرانيا.

ووسط التشكيك الغربي حول سحب روسيا قواتها قرب حدود أوكرانيا، قالت موسكو إن الانسحاب سيستغرق بعض الوقت.

وفي خضم أزمتها مع دول الغرب، أعلنت روسيا الجمعة، أنها ستجري وتحت إشراف الرئيس فلاديمير بوتين السبت، مناورات لقواتها الاستراتيجية وخصوصا إطلاق صواريخ بالستية وكروز.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع، أنه "في 19 شباط/فبراير، وتحت إشراف القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، ستُجرى مناورات مقررة لقوات الردع الاستراتيجي".