إسرائيل تعين جنرالا متقاعدا لرئاسة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الحكومة وافقت‭ ‬يوم الأحد على تعيين جنرال المخابرات العسكرية المتقاعد جابي بورتنوي مديرا عاما للهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل. ويخلف بورتنوي إيجال أونا الذي تنحى عن المنصب الشهر الماضي.

وهيئة الأمن السيبراني هي الهيئة الرئيسية المسؤولة عن الدفاع عن الفضاء الإلكتروني الإسرائيلي وتطوير بنية القوة الإلكترونية لها. وتعمل على تعزيز الحماية المكفولة للمؤسسات والمواطنين في التصدي للهجمات الإلكترونية والإعداد لحالات الطوارئ.

وتتعرض المواقع الإلكترونية والشركات الإسرائيلية لآلاف الهجمات يوميا، ويتم إحباط معظمها.

وبورتنوي البالغ من العمر 52 عاما، هو الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة التكنولوجيا المتقدمة (إنفيجن ميديكال). وقبل ذلك عمل لمدة 31 عاما في القوات المسلحة وشغل مناصب عليا بينها رئيس عمليات فرق المخابرات.

وقطاع الإلكترونيات الإسرائيلي واحد من أسرع القطاعات نموا في البلاد وحقق 8.8 مليار دولار في عام 2021 أي ثلاثة أمثال ما حققه في عام 2020. واشترت شركات أجنبية 40 شركة إلكترونية إسرائيلية أخرى بمبلغ 3.5 مليار دولار في حين بلغت قيمة الصادرات الإلكترونية الإسرائيلية 11 مليار دولار في عام 2021.