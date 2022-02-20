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اليونان

العثور على أحد ركاب العبارة الإيطالية المنكوبة في اليونان حياً

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بقلم:  يورونيوز
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العثور على أحد ركاب العبارة الإيطالية المنكوبة في اليونان حياً
حقوق النشر  Petros Giannakouris/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

عُثر على أحد ركاب العبارة الإيطالية حياً وتم إجلاؤه بعدما فُقد عقب اندلاع حريق على متنها أثناء عبورها قبالة جزيرة كورفو اليونانية، بحسب ما أكد خفر السواحل الأحد. وعُثر على الشاب البالغ من العمر 21 عاماً في مؤخرة السفينة، وهو بصحة جيدة، وأكد أنه من بيلاروس، بحسب المصدر نفسه.

وقال لفرق الإنقاذ "قولوا لي إنني حي"، بحسب ما أفادت صحيفة بروتو ثيما.

وبعدما اكتشفت وجوده، تمكنت فرق الإنقاذ من الصعود مجدداً على متن العبارة لإنقاذه وإجلائه عبر سلم، بحسب السلطات اليونانية.

وأكد مسؤول في خفر السواحل لفرانس برس أنه أحد 12 سائق شاحنة فُقد أثرهم قبالة جزيرة كورفو.

وتأمل فرق الإنقاذ أن يتمكن الناجي من تقديم معلومات عن مفقودين آخرين قد يكونون محتجزين على متن العبارة التي لازال يتصاعد منها دخان كثيف صباح الأحد.

وكانت السفينة التابعة لشركة غريمالدي الإيطالية تتجه إلى برينديسي في إيطاليا، واشتعلت فيها النيران فجر الجمعة بعد ساعتين على إبحارها من مرفأ إيغومينيتسا اليوناني، وعلى متنها 290 شخصاً مسجلاًَ بينهم 51 شخصاً من أفراد الطاقم.

وتم إنقاذ 278 شخصاً مسجلين على قوائم الركاب، بالإضافة إلى مهاجرين أفغانيين اثنين غير مسجلين، ما يثير المخاوف من أن يكون عدد المفقودين أكبر من المعلن، لركوب مهاجرين خلسة على متن العبارات التي تجري رحلات بين اليونان وإيطاليا.

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وتمكنت قاطرات من تقريب السفينة من السواحل على بعد حوالي 10 كلم شمال كورفو، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي "إي أر تي".

المصادر الإضافية • أ ف ب