مفقودون وشخصان محاصران بسبب حريق على متن عبارة قبالة سواحل اليونان

قال مسؤولون يونانيون إن 11 شخصًا في عداد المفقودين واثنين لا يزال محاصرين بالسنة اللهب جراء الحريق الذي اندلع في عبارة ترفع العلم الإيطالي ليلاً في البحر الأيوني، فيما كانت طواقم الانقاذ تسعى لإخماد الحريق وتبحث عن ناجين قبل حلول الظلام. وأعلن خفر السواحل اليونانيون أنه تم إحضار غواصين لتوسيع عمليات البحث عن مفقودين، بعد أن تم إنقاذ 278 شخصًا ونقلهم إلى جزيرة كورفو في أعقاب الحريق على متن يوروفيري أوليمبيا التي أبحرت من اليونان إلى إيطاليا.

كان الحريق لا يزال مشتعلا بعد ظهر الجمعة عقب ساعات على اندلاعه قبالة جزيرة إيريكوسا بين اليونان وألبانيا وقال مسؤولون إن السبب لا يزال مجهولا.

وقال التلفزيون العام "إي آر تي" إن عشرة من الناجين نقلوا إلى المستشفى بسبب صعوبات في التنفس وإصابات طفيفة. لكن العديد كانوا لا يزالون في عداد المفقودين بعد ظهر الجمعة. وأشار خفر السواحل اليونانيون في بيان إلى أن "العملية الجارية لتحديد مكان 11 راكبا مفقودا".

ولا يزال بلغاري وسائق شاحنة تركي عالقين على متن "يوروفيري أوليمبيا" ويحاولان الوصول إلى سطحها وفقا لشركة شحن بلغارية. وقال مصدر في خفر السواحل إن 278 شخصا تم إنقاذهم ونقلوا إلى جزيرة كورفو. ولا يزال 11 شخصا في عداد المفقودين، وفقًا لغريمالدي لاينز مالكي العبارة، على متن السفينة التي كانت تقل رسميًا 239 راكبًا و51 من أفراد الطاقم بالإضافة إلى 153 شاحنة ومقطورة و32 سيارة.

تم إنقاذ مهاجر صعد خلسة إلى العبارة بالإضافة إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم على على قائمة السفينة، ما أثار مخاوف من احتمال وجود مزيد من الركاب غير المسجلين. وغالبا ما يتسلل مهاجرون خلسة إلى العبارات بين اليونان وإيطاليا.

وقالت غريمالدي لاينز إنها تلقت انذارًا في الساعة 4:12 صباحًا (02:12 ت غ) باندلاع حريق على العبارة التي كانت تبحر إلى إيطاليا انطلاقا من ميناء إيغومينيتسا اليوناني المقابل لكورفو. وأظهرت لقطات تلفزيونية العبارة وقد اشتعلت فيها النيران وتصاعد أعمدة من الدخان الأسود.

وقال يورغوس غليكوفريديس أحد عناصر الإنقاذ في كورفو لـ ERT من على متن سفينة قرب العبارة "إنها تحترق بالكامل". وأضاف "هناك دخان كثيف والرؤية سيئة. لا نرى حركة فقط ألسنة لهب".

وقالت متحدثة باسم خفر السواحل اليونانيين إن إخماد الحريق سيستغرق عدة ساعات. وذكرت وزارة الخارجية البلغارية إن قائمة الركاب تضم 127 من رعاياها بينهم 37 سائق شاحنة. وقالت محطة إن تي في التركية إن 24 آخرين أتراك.

مخاوف من وجود مهاجرين غير شرعيين

قالت الشركة المالكة للعبارة إنه لم يسجل أي تسرب للوقود في البحر. وأضافت "تم استئجار زوارق قاطرة وهي تبحر نحو يوروفيري أوليمبيا لتقديم الدعم الفوري وإدارة حالة الطوارئ".

وقال رجل يوناني عرّف عن نفسه على أنه أحد الركاب "سمعنا أن الحريق اندلع في مكان تخزين الامتعة لكن هذا الأمر غير مؤكد". وأضاف "استغرق الأمر 15 دقيقة فقط لتصل ألسنة اللهب إلى سطح السفينة" مضيفًا أن استجابة أفراد الطاقم وغالبيتهم من الإيطاليين كانت "مثالية ببساطة". وتابع "كانوا منظمين للغاية. وأنقذنا الطاقم".

لا يزال سبب الحريق قبالة جزيرة إيريكوسا بين اليونان وألبانيا مجهولاً. وأبحرت زوارق دورية تابعة لخفر السواحل اليونانيين وزورقان إلى الموقع وشاركت فرقاطة ومروحيتان في عمليات الإنقاذ. كما ساعدت سفينة دورية إيطالية وأبلغ ركاب تم إنقاذهم في وقت لاحق وكالة الأنباء الإيطالية أن النيران كانت "ضخمة" وأن حالة من الذعر سادت.

وقال قائد زورق الدورية لوكالة أنسا "الإجلاء لم يكن بالأمر السهل".

وكان نيكوس بارديس وهو صياد محلي قد أعلن لقناة ERT في وقت سابق أن العديد من قوارب الصيد كانت تدور حول العبارة المنكوبة بحثًا عن أشخاص في الماء. وقال "يمكننا سماع انفجارات .. لابد أن أنها شاحنات تنفجر". والحركة البحرية كثيفة بين مرفأي إغومنيتسا وباتراس غرب اليونان ومرفأي برينديزي وأنكونا الإيطاليين.

اندلع آخر حريق في البحر الأدرياتيكي في كانون الأول/ديسمبر 2014 على العبارة الإيطالية نورمان أتلانتيك. وقتل في الحريق 13 شخصا.