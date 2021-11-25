إذاعة: المغرب يريد شراء رادار وطائرات مُسيرة من إسرائيل وتكليفها بتحديث مقاتلاته

أفادت إذاعة "كان" الإسرائيلية يوم الخميس، أن المغرب تطرق لشراء طائرات مُسيرة وأنظمة مضادة للصواريخ إسرائيلية الصنع إضافة إلى تكليف إسرائيل بتحديث بعض طائراته المقاتلة. جاء ذلك بعد أن وقع البلدان اتفاقية دفاعية.

ولم يدل أي من المسؤولين المغاربة أو الإسرائيليين بتعليق فوري.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الذي يزور الرباط لتوقيع مذكرة تفاهم، في مقال رأي نشرته صحيفتان يوميتان محليتان إن المذكرة ستساعد الدولتين على التصدي "للإرهاب والتهديدات عبر الحدود والجو".

وأعلن غانتس الأربعاء أن إسرائيل والمغرب وقعا على مذكرة تفاهم دفاعية مؤكداً على أهمية استمرار "توثيق وتنمية وتوسيع" العلاقات بين البلدين خلال زيارة رسمية يقوم بها إلى الرباط، هي الأولى من نوعها.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي "لقد وقعنا للتو مذكرة تفاهم للتعاون الأمني تغطي جميع الجوانب مع المغرب. وهذا أمر مهم للغاية سيمكننا أيضاً من تبادل الآراء والشروع في مشاريع مشتركة وسيمكننا من التصدير الإسرائيلي إلى هنا. أعتقد أن العلاقات بين المغرب وعلى إسرائيل أن تستمر التطوّر والتوسع وأنا سعيد لأن لدينا دور في ذلك".