فيديو | ثوران بركان إتنا في صقلية الإيطالية وتعليق الملاحة الجوية في كاتانيا

أجبرت سحابة من الدخان والرماد الناتج عن ثوران بركان إتنا مطار كاتانيا، الأكبر في صقلية مع مطار باليرمو، على تعليق الملاحة الجوية بعد ظهر اليوم، الإثنين.

وأعلن مطار فينشنزو بيليني في كاتانيا على صفحته على فيسبوك أنّه "بسبب نشاط بركان إتنا فإن المجال الجوي لمطار كاتانيا مغلق حالياً أمام حركة الملاحة". وأضاف "لن تتمكن أي رحلة من الهبوط أو الإقلاع".

والبركان الذي يشرف على شرق صقلية عموماً ومدينة كاتانيا الساحلية خصوصاً، تدفقت منه الحمم وتصاعد الدخان والرماد على أكثر من عشرة كيلومترات، وفقًا للدفاع المدني في صقلية.

وقال الدفاع المدني إنّ الرماد تناثر على الطرقات والشرفات وأسطح العديد من المراكز الحضرية في المنطقة بما في ذلك ميلو وأتشيريالي.

وإتنا، الجبل الذي تبلغ مساحته 1250 كيلومتراً مربعاً ويصل ارتفاعه إلى 3357 متراً، هو أعلى بركان نشط في أوروبا مع ثورات بركانية متواصلة منذ حوالي 500 الف عام.