شاهد: احتفالات في منطقة دونيتسك الانفصالية بعد اعلان بوتين الاعتراف باستقلالها عن أوكرانيا

عمت الاحتفالات منطقة دونيتسك عقب إعلان الرئيس الروسي الاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا، دونيتسك ولوهانسك في خطوة أدانها المجتمع الدولي وزاد من مخاوف الغرب بشان احتمالية غزو روسيا لأوكرانيا.

ونزل بعض السكان إلى الشوارع المنطقة وهم يلوحون بالأعلام الروسية ويهتفون "روسيا روسيا" احتفالا بتوقيع بوتين مراسيم الاعتراف، الإثنين.

ووصف أليكسي موراتوف، رئيس اللجنة التنفيذية في دونيتسك، الإعلان بأنه "لبنة أخرى في الطريق.. إلى الاتحاد الروسي".

تزامنت هذه الأحداث المتسارعة مع استمرار القصف في مناطق بشرق أوكرانيا، وإعلان كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نيتهما فرض عقوبات على موسكو.