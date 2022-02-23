وزير الخارجية المجري يشيد بجهود مصر لوقف الهجرة إلى أوروبا

أشاد وزير الخارجية المجري بجهود السلطات المصرية لوقف تدفق المهاجرين المتجهين لأوروبا عبر شواطئ البحر الأبيض المتوسط. وخلال مؤتمر صحفي في القاهرة، حث وزير الخارجية بيتر زيجارتو الاتحاد الأوروبي على تكثيف الدعم، بما في ذلك التمويل، لمساعدة الحكومة المصرية في معالجة الهجرة غير الشرعية. وجاءت تصريحات زيجارتو عقب محادثات أجراها مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن مصر تستضيف أكثر من 6 ملايين مهاجر، أغلبهم من السودان وجنوب السودان، حيث تتسبب النزاعات المحتدمة التي تشهدها المنطقة في نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص سنويا.

بالنسبة لبعض المهاجرين، تعتبر مصر وجهة وملاذا، وهي أقرب البلدان وأسهلها بالنسبة لهم لدخولها. وبالنسبة للآخرين، فهي نقطة عبور قبل محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط "​​الخطير" إلى أوروبا.

ومع ذلك، شددت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة الأمن على الحدود وتمكنت من منع من أن تصبح أراضيها نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا.

أقامت دول الاتحاد الأوروبي منذ عام 2015 جدرانًا خرسانية وأسلاك شائكة ونصبت مراقبة بطائرات بدون طيار وعقدت صفقات مع تركيا وليبيا لإبعاد المهاجرين.

رئيس الوزراء المجري الشعبوي فيكتور أوربان معارض صريح للهجرة في أوروبا حيث سبق وأن أكد أن الهجرة تهدد باستبدال الثقافة المسيحية في القارة وأن المهاجرين غير الشرعيين مسؤولون عن جلب أمراض إلى بلاده مثل متغيرات كوفيد-19.

من جهته انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي طريقة تعامل أوروبا مع أزمة الهجرة ورفضها استقبال اللاجئين الذين يصلون إلى حدودها.