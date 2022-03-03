تونس: العثور على جثث أربعة مهاجرين قضوا "بسبب الصقيع والجوع"

عثر على جثث أربعة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء "قضوا على الأرجح بسبب الصقيع والجوع" في وسط تونس الشرقي، على مسافة غير بعيدة من الحدود مع الجزائر، وفق ما أفادت السلطات الاقليمية وكالة فرانس برس الخميس.

وقال الدكتور عبد الغني شعباني مدير الصحة الاقليمي لوكالة فرانس برس، إنه "عثر على ثلاث جثث الأربعاء وعلى جثة رابعة قبل خمسة أيام في حيدرة بولاية القصرين" قرب الحدود الجزائرية.

وأوضح المصدر نفسه أن أعمار المهاجرين، وجميعهم رجال، تراوح بين عشرين و35 عاما، ويتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، لافتا إلى أن أحدهم من ساحل العاج كونه الوحيد الذي كان يحمل بطاقة هوية.

ووصل هؤلاء إلى تونس بعدما عبروا الحدود مع الجزائر.

وأضاف شعباني، أن الجثث نقلت إلى مستشفى القصرين لتشريحها، مرجحا "أن يكونوا قضوا بسبب الصقيع والجوع".

ويقصد مئات المهاجرين تونس أملا بالوصول إلى الساحل والتوجه إلى أوروبا من طريق عبور البحر المتوسط بواسطة قوارب متهالكة.

وتشكل إيطاليا إحدى ابرز نقاط العبور إلى أوروبا بالنسبة إلى المهاجرين الآتين من شمال إفريقيا والذين يصلون خصوصا من تونس وليبيا اللتين ازدادت نسبة مغادريهما في شكل ملحوظ العام 2021.

وتوجه أكثر من 123 الف مهاجر إلى إيطاليا في 2021 في مقابل أكثر من 95 الفا في 2020، وفق إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة.

واعتبر أكثر من الفي مهاجر مفقودين في 2021 أو قضوا غرقا في البحر المتوسط، في مقابل 1401 في 2020، وفق المصدر نفسه.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة، إن طريق المهاجرين الأكثر خطورة تظل تلك التي تربط ليبيا وتونس بإيطاليا ومالطا، حيث قضى أكثر من 18 الف شخص منذ 2014.