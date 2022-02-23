بوتين يقول إن مصالح وأمن روسيا مسألتان "غير مطروحتين للتفاوض" وأوكرانيا تستدعي جنود الاحتياط

استدعاء الاحتياط

أصدر الجيش الأوكراني أمرا بتعبئة جنود الاحتياط الأربعاء بعدما أمرت روسيا قواتها بالاستعداد لدعم المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق البلاد.

وقالت القوات البرية الأوكرانية في رسالة على فيسبوك "سيتم استدعاء جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و60 عاما... الدعوات ستبدأ اليوم. والحد الأقصى لفترة الخدمة هو عام واحد".

هذا ودعت وزارة الخارجية الأوكرانية الأربعاء مواطنيها إلى مغادرة روسيا في أقرب وقت ممكن خوفا من تصعيد عسكري من موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان "توصي الوزارة المواطنين الأوكرانيين بعدم السفر إلى روسيا، وأولئك الموجودين هناك للمغادرة فورا".

بريطانيا

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الأربعاء أن هناك "احتملا كبيرا" بأن يشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوا شاملا لأوكرانيا ويهاجم كييف.

وأضافت تراس لشبكة "سكاي نيوز"، "نعتقد أن هناك احتمالا كبيرا أن يمضي (بوتين) قدما في مخططه لغزو شامل لأوكرانيا".

وأكدت الوزيرة البريطانية أن بلادها ستمنع روسيا من بيع ديون سيادية في لندن

فرضت بريطانيا يوم الثلاثاء عقوبات على غينادي تيمتشينكو واثنين آخرين من المليارديرات الذين تربطهم علاقات وثيقة ببوتين.

بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن مصالح بلاده وأمنها "غير قابلة للتفاوض" مع تشديده في الوقت ذاته على أن موسكو مستعدة للبحث عن "حلول دبلوماسية" للأزمة الراهنة مع أوكرانيا والدول الغربية.

وقال بوتين في كلمة متلفزة بمناسبة يوم المدافع عن الوطن "لا يزال بلدنا منفتحا على الحوار المباشر والصريح لإيجاد حلول دبلوماسية لأكثر المشاكل تعقيدا".

وأضاف "لكن مصالح مواطنينا وأمنهم غير قابلة للتفاوض بالنسبة لنا". ويطالب بوتين الدول الغربية بضمانات أمنية منها عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ووقف تعزيز وجود الحلف عند حدود روسيا.

وذكر بوتين تهديدات تتعرض لها روسيا منها "التراخي في نظام ضبط الأسلحة" و"النشاطات العسكرية لحلف شمال الأطلسي" مشددا على أن مخاوف بلاده لا تزال "من دون أجوبة".

أستراليا واليابان

أعلنت أستراليا الأربعاء فرض عقوبات على ثمانية مستشارين أمنيين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد غزو روسيا "غير المبرر وغير المقبول" لأوكرانيا.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب قرارات للولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بمعاقبة كيانات روسية في أعقاب قرار بوتين إرسال جنود إلى شرق أوكرانيا.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أيضا أن بلاده تعتزم فرض عقوبات على روسيا وافراد مرتبطين بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا اللتين يسيطر عليهما موالون لموسكو.

وتشمل عقوبات طوكيو حظر إصدار تأشيرات للأفراد المرتبطين "بما يسمى بالجمهوريتين"، إضافة الى تجميد أصولهم ومنع التبادل التجاري مع المنطقتين.

غوتيريش

وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، الثلاثاء، انتقاداً شديد اللهجة إلى موسكو بقوله إنّ "مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ليست قائمة طعام انتقائية" يمكن للكرملين أن يختار منها ما يشاء، مطالباً روسيا بالتزام هذا الميثاق "بالكامل" في ما خصّ العلاقة مع أوكرانيا.

وقال غوتيريش للصحافيين إنّ "مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا يمكن تطبيقها انتقائياً"، مشدّداً على أنّ الدول الأعضاء وافقت عليها جميعاً وعليها جميعاً تطبيقها".

وأضاف الأمين العام أنّ "قرار روسيا الاتحادية الاعتراف بما يسمّى ب+استقلال+ مناطق معينة من منطقتي دونيتسك ولوغانسك يشكّل انتهاكاً لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

وشدّد غوتيريش على أنّ الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سدّدت "ضربة قاضية لاتفاقات مينسك التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي".