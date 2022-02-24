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أوكرانيا

شاهد: انفجارات بالقرب من مطار ومستودع للقنابل في بولتافا شرق أوكرانيا

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بقلم:  يورونيوز
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انفجارات بالقرب من مطار أوكرانيا ومستودع القنابل، الخميس 24 فبراير 2022
انفجارات بالقرب من مطار أوكرانيا ومستودع القنابل، الخميس 24 فبراير 2022   -   حقوق النشر  AFP

بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، البدء في تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لما بدا أنها انفجارات بالقرب من مطار ومستودع للقنابل، في منطقة بولتافا، في شرق اوكرانيا.

كما بدأت القوات الروسية قصف أهداف في عدة مدن أوكرانية بينها العاصمة كييف وخاركيف، وذلك بالتزامن مع عبور وحدات روسية الحدود.

من جهة أخرى، أفاد الجيش الأوكراني إلى أنه تمكن من إسقاط 7 طائرات روسية أغارت على أهداف في البلاد بما فيها العاصمة كييف.