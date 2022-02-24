الحرب الأوكرانية | أبرز ردود الفعل الدولية على الحملة العسكرية الروسية

ندد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بالغزو الروسي لأوكرانيا، وقالت الحكومة في بيان إن قرار موسكو بشنّ حملة عسكرية غير مببر ولا يمكن تبريره. وأضاف البيان أن إيطاليا تعمل مع الحلفاء في الناتو للرد "مباشرة"، بطريقة موحدة وعزم.

وكانت إيطاليا، إلى جانب فرنسا وألمانيا، من بين الدول الأوروبية التي ناقشت فرض عقوبات على موسكو، ولكن بشكل تدريجي، نظراً للعلاقات الاقتصادية التي تجمعها بروسيا.

إسبانيا

نددت الحكومة الإسبانية في بيان بالغزو الروسي لأوكرانيا، واصفة الخطوة بالاعتداء غير المبرر على الإطلاق وبالانتهاك الفاضح للقوانين الدولية، التي تهدد الأمن العالمي والاستقرار.

وفيما يتحضر الملك فيليبي لترؤس اجتماع لمجلس الأمن القومي الإسباني الخميس، طالب البيان الحكومة روسيا بإعادة قواتها إلى ما وراء الحدود الروسية المعترف بها دولياً.

ماكرون

قال قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا إلى اجتماع لمجلس الدفاع بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا. وندد ماكرون الخميس بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ودعا موسكو إلى وقفها على الفور.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صدق في وقت سابق على "عملية عسكرية خاصة" ضد أوكرانيا للقضاء على ما وصفه بتهديد خطير قائلا إن هدفه هو نزع سلاح الجارة الجنوبية لروسيا.

الاتحاد الأوروبي

نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الخميس بهجوم روسيا على أوكرانيا وتعهدا "محاسبة" موسكو. وكتبا في تغريدة "ندين بشدة هجوم روسيا غير المبرر ضد أوكرانيا. في هذه الساعات العصيبة القاتمة نتضامن مع أوكرانيا ونسائها ورجالها وأطفالها الأبرياء في وجه هذا الهجوم غير المبرر".

وقالت فون دير لايين "لن نسمح لبوتين بتمزيق الهندسة الأمنية الأوروبية.. الاتحاد الأوروبي يقف مع أوكرانيا وشعبها. أوكرانيا ستنتصر".

الناتو

يعقد سفراء الدول الثلاثين الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) اجتماعاً طارئاً، صباح الخميس، في بروكسل بعد بدء عملية عسكرية روسية ضد أوكرانيا، على ما أعلن ناطق باسم الناتو. ومن المقرر أن يعقد الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ الذي دان "هجوم موسكو المتهوّر وغير المبرر" مؤتمراً صحافيا قرابة الساعة 12.30 (11.30 ت غ) كما أوضح المصدر نفسه.

الولايات المتحدة

تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس بأن "العالم سيحاسب روسيا" على هجومها في اوكرانيا محذرا من انه سيتسبب ب"بخسائر بشرية كارثية". وسيلقي بايدن كلمة الخميس حول "العواقب" التي ستتكبدها روسيا بسبب ما وصفه بأنه "هجوم غير مبرر" على ما جاء في بيان بعد اعلان الرئيس بوتين .

ويعقد بايدن الخميس اجتماعاً مع نظرائه في مجموعة السبع عند الساعة 14.00 ت غ. وكان بايدن أعلن الأربعاء فرض عقوبات على خط انانيب نورد ستريم 2 لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا. وكانت المانيا اعلنت تجميد هذا المشروع.

بريطانيا

أدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس "الأحداث المروعة في أوكرانيا" قائلاً إن الرئيس بوتين "اختار إراقة الدماء والدمار بشن هذا الهجوم غير المبرر". وغرّد على تويتر "سترد بريطانيا وحلفاؤنا بشكل حازم" مضيفا أنه تحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وعقب اجتماع أزمة ترأسه جونسون، وعد وزير الدولة للشؤون الأوروبية والأميركية الشمالية، جيمس كليفرلي، بفرض مجموعة "غير مسبوقة" من العقوبات من قبل المملكة المتحدة لمعاقبة روسيا على "القرار المروع" بغزو أوكرانيا.

ألمانيا

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس الخميس العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بأنها "انتهاك فاضح" للقانون الدولي متحدثاً عن "يوم قاتم" لأوروبا جمعاء. وأضاف في بيان "تندد ألمانيا بأقوى العبارات بهذا العمل اللاأخلاقي للرئيس (فلاديمير) بوتين نحن متضامنون مع أوكرانيا وسكانها". وأكد شولتس "إنه يوم فظيع لأوكرانيا" و"قاتم" لأوروبا برمتها.

في ألمانيا أيضاً، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان (البوندستاغ)، نوربرت روتغن، إنه غيّر موقفه من تسليح الجيش الأوكراني. وقال روتغن "رفضت ألمانيا إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، ورفضت حتى السماح لإستونيا بنقل أسلحة ألمانية الصنع إلى كييف" ولكن "هذا الموقف تغيّر الآن"، ما يعطي فكرة عن الجدل الذي تشهده ألمانيا.

فرنسا

استنكر السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير مساء الأربعاء "ازدراء" روسيا للأمم المتحدة بعد إعلان فلاديمير بوتين "عملية عسكرية" في أوكرانيا.

جاء إعلان الرئيس الروسي بينما كان مجلس الأمن الدولي مجتمعا للبحث في الأزمة بين أوكرانيا وروسيا.