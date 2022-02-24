شاهد: خاركيف في شرق أوكرانيا تتحول إلى مدينة أشباح مع بدء الغزو الروسي

كادت شوارع خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا أن تكون مهجورة في أعقاب الهجوم الروسي الواسع النطاق على أوكرانيا الخميس. وقالت الحكومة الأوكرانية إن الدبابات والقوات الروسية توغلت عبر الحدود واتهمت موسكو بشن حرب واسعة النطاق قد تعيد صياغة النظام الجيوسياسي بأكمله.

وسُمع دوي انفجارات في مدينة خاركيف في شمال شرق البلاد، عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية في أوكرانيا.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني إن القتال مستمر على بعد 4-5 كيلومترات شمال خاركيف. وتابع أن القوات الأوكرانية دمرت أربع دبابات روسية هناك. فيما أظهرت مقاطع فيديو جثة جندي أوكراني قتل خلال القصف الروسي.