مواقع عسكرية مدمرة وآليات محروقة... شاهد بالصور آثار الغزو الروسي على أوكرانيا

ألحقت الموجة الأولى من الضربات العسكرية التي وجهتها روسيا في عدة مناطق حدودية مع أوكرانيا أضرارا كبيرة بالمواقع العسكرية والمدنية. وأظهرت الصور من المواقع المستهدفة خسائر مادية كبيرة خاصة في المعدات العسكرية الأوكرانية وبعض المبانى. في مدينة خاركيف الواقعة بالقرب من مدينة ماريوبول الإسترتيجية، استهدفت الصواريخ الروسية أهدافا عسكرية وألحقت عدة أضرار.

في وقت مبكر من صباح الخميس أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوامر بشن عمليات عسكريةعلى مراكز القيادة العسكرية وأبنية أخرى في عدة مدن أوكرانية بما فيها العاصمة كييف.

وبعد ساعات من إنطلاق الغزو الروسي لمناطق أوكرانية، أعلنت كييف مقتل أكثر من 40 جنديا أوكرانيّا وحوالي 10 مدنيين. وقال أحد مساعدي الرئيس فولوديمير زيلينسكي "أعرف أن أكثر من 40 (جنديا) قتلوا وأصيب العشرات. وهناك معلومات عن مقتل حوالي 10 مدنيين".

ومن الجانب الروسي، أعلن الجيش أن الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا حققوا تقدما ميدانيا في مواجهة الجيش الأوكراني. وبحسب الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف الذي تحدث عبر التلفزيون، تقدم المتمردون ثلاثة كيلومترات في منطقة دونيتسك وكيلومترا ونصف كيلومتر في منطقة لوغانسك. وأكد أن روسيا تستهدف أهدافا عسكرية وأن المدنيين "ليس لديهم ما يخشونه".