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روسيا

شاهد: معدات عسكرية ثقيلة تتأهب لدخول أوكرانبا عبر معبر حدودي في شبه جزيرة القرم

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بقلم:  يورونيوز
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طوابير سيارات وآليات عسكرية روسية على الحدود بين أوكرانية والقرم
طوابير سيارات وآليات عسكرية روسية على الحدود بين أوكرانية والقرم   -   حقوق النشر  AP Photo

شنت القوات الروسية هجوما على أوكرانيا الخميس وتجاهل الرئيس فلاديمير بوتين الإدانة الدولية والعقوبات. وأظهرت مقاطع فيديو حشد عدد كبير من المركبات العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم، بالقرب من معبر حدودي مع أوكرانيا.

والخميس، سمع دوي انفجارات كبيرة قبل الفجر في كييف وخاركيف وأوديسا.

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من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القانون العسكري قائلاً إن روسيا استهدفت البنية التحتية العسكرية في البلاد. كما حث الأوكرانيين على البقاء في منازلهم وعدم الانسياق وراء حالة الذعر.