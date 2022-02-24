شاهد: القصف الروسي يضيء السماء بالقرب من مدينة خاركيف شرق أوكرانيا

شوهدت انفجارات متكررة في سماء المنطقة المحيطة بمدينة خاركيف شرق أوكرانيا حيث شنت القوات الروسية هجوما طال أجزاء مختلفة من البلاد، الخميس.

وبعد أسابيع من المحادثات الدبلوماسية الحثيثة بين دول الاتحاد الأوروبي فرضت عقوبات على موسكو، إلا أنها لم تتمكن من ردع روسيا لوقف هجومها على أوكرانيا.

وقد أثار إعلان بوتين "قرار عملية عسكرية" إدانة فورية من الرئيس الأمريكي جو بايدن ووصف هجوم القوات الروسية بـ"غير المبرر" وحث زعماء العالم على التحدث علنا ضد "عدوان بوتين الصارخ".

كما أدت الأحداث الأخيرة إلى اضطرابات شديدة في مؤشرات الأسواق المالية العالمية.

وكان من المقرر أن ينضم بايدن إلى اجتماع افتراضي مغلق لقادة مجموعة السبع - بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة - يوم الخميس.

ومن المرجح أن يؤدي اجتماع مجموعة السبع إلى مزيد من العقوبات ضد روسيا، التي طالما زعمت أنها لن تغزو أوكرانيا، على الرغم من حشد القوات على حدود البلاد.

وقالت بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي إنها تستند إلى المادة 4 من معاهدة الناتو ودعت إلى إجراء مشاورات عاجلة بين قادة الحلف العسكري الغربي.

يذكر أن مطار كييف الدولي الرئيسي تعرض للقصف لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية ودوت صفارات الإنذار في أنحاء العاصمة الأوكرانية، كييف، منذ فجر اليوم الخميس.