شاهد: الجيش الأوكراني ينشر الدبابات والعربات المدرعة على مداخل العاصمة كييف

قام الجيش الأوكراني الخميس بنشر الدبابات والعربات المدرعة على مداخل العاصمة كييف تحسبا لوصول قوات الجيش الروسي الذي بدأ عملية غزو أوكرانيا في وقت مبكر الخميس. ودخلت البلاد في حالة تأهب قصوى بعد بداية القصف الروسي لأوكرانيا. وسمع دوي انفجارات قوية صباح الخميس في العاصمة وكذلك في مدينتي أوديسا في الجنوب وخاركيف قرب الحدود الروسية وفي شرق أوكرانيا بعدما أعلن فلاديمير بوتين عملية عسكرية ضد البلاد.

وأُطلقت صافرات الانذار صباح الخميس في وسط العاصمة الاوكرانية كييف للتحذير من الغزو الروسي لأوكرانيا. وأكدت أوكرانيا الخميس أنها أسقطت خمس طائرات روسية ومروحية تابعة للجيش الروسي الذي باشر عملية عسكرية على أوكرانيا خلال الليل.

وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني "اسقطت خمس طائرات ومروحية تابعة للمعتدي".

وعلى خط المواجهة، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا قولهم يوم الخميس إنهم استولوا على بلدتين في منطقة لوغانسك الأوكرانية.

وبعد منتصف نهار الخميس أعلن الجيش الروسي أنه دمّر 74 منشأة عسكرية من بينها 11 مهبط طائرات في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف "بعد ضربات القوات المسلّحة الروسية، باتت 74 منشأة عسكرية برّية تابعة للبنى التحتية العسكرية الأوكرانية خارج الخدمة. ويشمل ذلك 11 مهبط طائرات لسلاح الجوّ".