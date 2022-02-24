تحطم طائرة نقل عسكرية روسية ومقتل أفراد طاقمها قرب الحدود الأوكرانية

تحطّمت طائرة نقل عسكرية الخميس في غرب روسيا قرب الحدود الأوكرانية، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع، لافتة إلى مقتل جميع أفراد طاقمها من دون أن تحدّد عددهم.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن السلطات العسكرية المحلية أن طائرة أنطونوف إن-26 "تحطمت في منطقة فورونيج خلال مهمة لنقل معدات (...) قتل أفراد الطاقم"، عازية الأمر إلى خلل تقني.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع وقوع الحادث لفرانس برس من دون تفاصيل إضافية.

وطائرة أنطونوف إن-26 العائدة إلى الحقبة السوفييتية تتيح نقل ما يصل إلى أربعين عسكريا أو أطنان عدة من المعدات.

وتزامن الحادث مع شنّ الجيش الروسي عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا المجاورة، تشارك فيها خصوصا مقاتلات ومروحيات.

وفي هذا السياق، هاجم مظليون مطارا عسكريا يقع قرب كييف.

وتشهد روسيا بانتظام حوادث جوية مماثلة بسبب تقادم المعدات المستخدمة سواء في الطيران العسكري أو المدني.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، قتل خمسة اشخاص حين تحطمت طائرتهم من طراز أنطونوف إن-12 في سيبيريا.