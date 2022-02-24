شاهد: طوابير أمام البنوك والصيدليات ومحطات الوقود بمدينة لفيف الأوكرانية

في غرب أوكرانيا، تدفق سكان مدينة لفيف على البنوك لسحب أموالهم والصيدليات لشراء أكبر كمية من الأدوية ومحطات الوقود لتخزين البنزين تحسبا لإستمرار الغزو الروسي لأوكرانيا. كما توافد المئات من الأوكرانيين في أغلب المدن على المحلات التجارية لاقتناء الضروريات استعدادًا لندرة الموارد في حالة وصول القوات الروسية إلى المدينة.

تشن روسيا منذ فجر الخميس هجوما على أوكرانيا ونفّذت ضربات جوية في مختلف أنحاء البلاد خصوصا العاصمة كييف، بينما دخلت قوات برية من شمال وشرق وجنوب البلاد، بحسب السلطات الأوكرانية التي أشارت الى مقتل أربعين جنديا أوكرانيا وعشرة مدنيين.

وأكد الكرملين أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر طالما هي ضرورية، فيما أثار الهجوم على الفور موجة تنديد دوليةن وقرر حلف شمال الأطلسي عقد قمة طارئة الجمعة.