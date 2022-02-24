شاهد: أوكرانيون يعبرون الحدود مع بولندا بعد الغزو الروسي

على الحدود البولندية الأوكرانية في منطقة دوروهوسك، يقف الأوكرانيون في طابور عند المعبر في سياراتهم بينما يفر الآخرون سيرًا على الأقدام، وهم يحملون أمتعة. وتوافد المئات من الأوكرانيون على المعبر الحدودي بعد أن شنت روسيا هجومًا بريًا وجويًا على أوكرانيا.

وفي بولندا، أعلن وزير الداخلية الخميس استعداد البلاد لفتح تسعة "مراكز استقبال" للاجئين الأوكرانيين، في ضوء موجة محتملة من الفرار من العدوان الروسي. وقال ماريوس كامينسكي للصحفيين "ستكون هناك بالتأكيد موجة من اللاجئين"، مؤكدا أن بولندا ستقبل "أكبر عدد ممكن على حدودنا".

وفي معبر ميديكا، تدفق عشرات الأوكرانيون الفارون من الغزو، بعضهم يحمل أمتعة ويرافقه أطفال.

قال مسؤولون في دول الاتحاد الأوروبي المتاخمة لأوكرانيا، بما في ذلك رومانيا وسلوفاكيا، إنه لا يوجد تدفق كبير للاجئين في الوقت الحالي، لكن وسائل الإعلام المحلية وشهود عيان قالوا إن حركة السير على الأقدام تتزايد.

ومنذ أسابيع بدأت استعدت دول وسط أوروبا التي تشترك في الحدود مع أوكرانيا لأسابيع لتدفق متوقع من اللاجئين الباحثين عن ملاذ داخل الاتحاد الأوروبي.