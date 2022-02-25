شاهد: شوارع وسط العاصمة كييف فارغة مع اقتراب وحدات الجيش الروسي من دخول المدينة

في وسط العاصمة كييف المزدحم عادة، كان شارع خريشاتيك وساحة الميدان شبه مهجور الجمعة مع اقتراب وحدات الجيش الروسي من المدينة التي كانت في العام 2013 مركز احتجاجات ضد نفوذ روسيا في السياسة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، سمع دوي انفجارات في العاصمة عند فجر اليوم الثاني من الغزو الروسي لأوكرانيا بعد أن تحدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيرات الغرب بشأن غزو واسع النطاق للجار الأوكراني.

تقاتلت القوات الأوكرانية مع القوات الروسية في على مداخل العاصمة كييف الجمعة واتهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي موسكو باستهداف المدنيين ودعا إلى مزيد من العقوبات الدولية.

أودى اليوم الأول من الغزو الواسع النطاق الذي تشنه روسيا على أوكرانيا بحياة العشرات وشرد ما لا يقل عن 100 ألف شخص. وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بوابل من العقوبات، لكن القوات الروسية لم تستسلم للضغط وتباهت بتفوقها الإستراتيجي في هجومها الجوي والبري.

استذكر زيلينسكي غزو ألمانيا النازية عام 1941 وأثنى على شعبه "لإظهاره البطولة".

ومع اقتراب القوات الروسية من وسط العاصمة كييف، دعا زيلينسكي الأوروبيين ذوي "الخبرة القتالية" إلى حمل السلاح والدفاع عن أوكرانيا، قائلاً إن الغرب كان بطيئًا للغاية في مساعدة بلاده.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تريد "تحرير أوكرانيا من القمع" ونفى وقوع أي ضربات على أهداف مدنية. وأكد أن موسكو مستعدة للحوار إذا "أوقفت القوات المسلحة الأوكرانية القتال"، مضيفًا أنه "لا أحد ينوي احتلال أوكرانيا".