ماكرون: الحرب في أوكرانيا "ستطول ويجب الاستعداد لها"

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت من أن الحرب في أوكرانيا "ستطول" و"يجب أن نستعد لها"، مشيرا إلى أن الحكومة تعد "خطة صمود" لمواجهة العواقب الاقتصادية للأزمة.

وقال ماكرون لدى افتتاح المعرض الدولي للزراعة في باريس "عادت الحرب إلى أوروبا (...) هذه الحرب ستطول" مشددا على أنها "لن تكون بلا عواقب على عالم الزراعة".

وأوضح "من المؤكد أنه ستكون هناك عواقب على صادراتنا في القطاعات الرئيسية"، مثل النبيذ والحبوب والعلف موضحا "نحن بصدد وضع خطة صمود".

وتحدث ماكرون لمدة عشرين دقيقة أمام قادة المنظمات المهنية. وهو اختصر زيارته للمعرض الذي يستمر حتى 6 آذار/مارس بسبب الأزمة الدولية.

ويخشى المتخصصون في مجال الأغذية من إجراءات انتقامية روسية من شأنها أن تشل التجارة ردا على العقوبات الغربية.

وفرنسا هي تاسع أكبر مورد للمنتجات الغذائية الزراعية لروسيا بقيمة 780 مليون يورو سنويا بحسب جمعية الصناعات الزراعية الفرنسية "انيا".

وهناك العديد من الشركات الفرنسية الكبيرة في أوكرانيا تعمل خصوصا في قطاع الألبان والحبوب والبذور