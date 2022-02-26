الرئيس الأوكراني السابق لبوتين: هذه أرضنا ودولتنا فانصرف منها.. وإلا ستواجه جحيماً في كييف

طالب اليوم السبت الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشينكو قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرحيل عن بلاده.

وقال بوروشينكو إن القوات الروسية صارت على بعد حوالي كيلومترين من حيث وقف بوسط العاصمة كييف، وأكد أن بوتين والجيش الروسي سيواجهان "الجحيم" عند دخولهم العاصمة.

وتحدث بورويشنكو لشبكة سكاي البريطانية من وسط كييف وهو مرتدياً سترة واقية من الرصاص وسط جنود أوكرانيين آخرين وطالب القوى الغربية بإمداد بلاده بالمزيد من المعدات العسكرية التي مكنت أوكرانيا من إلحاق خسائر كبيرة بصفوف الجيش الروسي، بحسب وصفه.

وقال: "نحتاج إلى سترات واقية مدرعة. نحتاج إلى خوذات. نحتاج إلى مضادات للدبابات. نحتاج إلى مضاد للطائرات. نحتاج إلى زيادة قدراتنا الدفاعية لوقف المعتدي المجنون في أوروبا".

وأضاف: "قال بوتين إنه في أوكرانيا سيستقبل الناس الجنود الروس بالزهور. وإعداد زجاجات المولوتوف، هذه هي الزهور لبوتين. وبالتأكيد هذه أرضنا. هذا بلدنا. هذا هو شعبنا. وبوتين ليس لديه ما يفعله هنا. أخرج من أوكرانيا يا سيد بوتين".

وتولى بوروشينكو رئاسة أوكرانيا لولاية واحدة بدءاً من عام 2014 وحتى خسارته الانتخابات لصالح الرئيس الحالي فولوديمير زيلينسكي عام 2019.