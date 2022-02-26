فيديو: زيلينسكي: أنا هنا ولن أغادر كييف.. وأوكرانيا "أخرجت" خطة الهجوم الروسية عن مسارها

أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي في مقطع فيديو على فيسبوك السبت، أن أوكرانيا "أخرجت" خطة الهجوم الروسية "عن مسارها" في اليوم الثالث من غزو بلاده، داعيا الروس إلى الضغط على فلاديمير بوتين لوقف الحرب.

كما دعا زيلينسكي في تسجيل الفيديو نفسه ألمانيا والمجر إلى "التحلي بالشجاعة" ودعم استبعاد روسيا من نظام "سويفت" المصرفي لمعاقبة موسكو على غزو بلاده.

وقال زيلينسكي "صمدنا ونجحنا في التصدي لهجمات العدو"، موضحا أن "القتال مستمر في العديد من البلدات والمناطق في البلاد، لكن جيشنا هو الذي يسيطر على كييف والمدن الرئيسية في كل أنحاء العاصمة".

وتابع "أراد المحتلون شل وسط بلدنا ووضع دُماهم هناك، كما هي الحال في دونيتسك. أخرجنا خطتهم عن مسارها"، مؤكدا أن الجيش الروسي "لم يحرز أي تقدّم".

وأضاف أن "العدو استخدم كل شيء ضدنا: صواريخ ومقاتلات وطائرات مسيّرة ومدفعيات ومدرعات بالإضافة إلى مخربين ومظليين"، مشيرا إلى أن موسكو قصفت مناطق سكنية وتحاول تدمير منشآت كهربائية.

ودعا الرئيس الأوكراني الغربيين، إلى أن يكونوا أكثر حزما تجاه روسيا، معتبرا أن أوكرانيا لديها "الحق في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي".

وفي كلمة وجهها إلى الشعب الروسي، دعا زيلينسكي إلى الضغط على بوتين لوقف هجومه على أوكرانيا. وقال "نحن نعلم أن كثرا في روسيا مصدومون من دناءة الحكومة ووحشيتها".

ودعا زيلينسكي صباح السبت الأوكرانيين، إلى عدم الاستسلام والدفاع عن العاصمة كييف. وقال زيلينسكي "أنا هنا. لن نسلم السلاح وسندافع عن بلادنا"، في رسالة فيديو نشرت صباحا على فيسبوك.

ودعا إلى عدم تصديق "المعلومات الكاذبة" المنتشرة على الإنترنت بأنه دعا جيشه إلى تسليم سلاحه. وقال "سلاحنا هو الحقيقة. هذه أرضنا. هذه بلادنا. أطفالنا. سندافع عن كل هذا".